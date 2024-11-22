Не хотів йому нашкодити: Усик прокоментував перший бій проти Ф'юрі

Володар титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик, коментуючи 8 раунд першого бою проти Тайсона Ф'юрі, заявив, що не хотів завдавати шкоди супернику, тому не тиснув сильніше.

Про це він розповів у коментарі для TNT Sports Boxing.

"Я не хотів йому нашкодити, я просто боксував. Мені не треба цього робити, завдавати шкоди. Я знаю, що таке бокс. Я знаю, що після бою він поїде додому до дітей, до дружини. Це погано, коли ти завдаєш шкоди своєму супернику", – сказав Усик.

Нагадаємо, другий бій Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.