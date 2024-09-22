Усик: Джошуа має одну проблему – він небезпечно ухиляється від ударів

Чемпіон світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) прокоментував перемогу чемпіона IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) в поєдинку з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та заявив, що проблема Джошуа – це те, як він небезпечно ухиляється від ударів.

Про це він розповів для YouTube-каналу "Boxing King Media".

"Я не шокований, тому що це бокс. Сьогодні Даніель Дюбуа був кращим. Знаєте, у Ентоні є одна проблема – він небезпечно ухиляється від ударів. Якщо ти хочеш піти в бік, то це потрібно робити не так, тому що він робить це небезпечно, що ми і побачили. Я не думаю про те, що вони будуть робити далі. Я не знаю. Не знаю, що буде після того, як я вдруге виграю у Тайсона Ф'юрі. Я хочу відпочити зі своєю сім'єю, зі своїми дітьми. Я хочу вирушити в гори і покататися на лижах", – сказав Усик.

Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між українцем та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

Для 34-річного Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше Ентоні поступався двічі українцеві Олександру Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).

Зазначимо, що після бою, 27-річний британський боксер заявив, що хоче провести реванш проти Олександра Усика.