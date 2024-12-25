Виправдовує своє прізвисько: Усик похизувався фігуркою кота з конструктора

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик похизувався символічною статуеткою.

Український спортсмен показав фігурку кота, що зроблена з конструктора Lego. Це є посиланням на прізвисько боксера "The cat".

Зазначимо, що українець здобув перемогу над Ф'юрі одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.

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Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.

Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився.