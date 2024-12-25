Промоутер Ф'юрі подивився повтор бою його клієнта з Усиком та виніс свій вердикт

Промоутер колишнього чемпіона у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) – Френк Воррен висловив категоричну незгоду з вердиктом результату бою його клієнта з чемпіоном світу за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Слова менеджера британця наводить BoxNation.

"Думаю, Ф'юрі виграв. Як на мене, він переміг із перевагою у кілька раундів. Я розмовляв із кількома іншими людьми, які також обрали Тайсона переможцем. Мені дзвонили люди з Америки і казали, що за їхніми відчуттями Тайсон узяв гору.

Француз Жан-Філіп Люстик, який багато років очолював боксерський відділ телеканалу Canal+, надіслав мені повідомлення, де сказав, що вважає Тайсона переможцем. Але ж так люди бачать бої, маємо, шо є. Факт у тому, що це був близький бій, і стиль цих хлопців завжди буде таким", – сказав Воррен після перегляду повтору поєдинку.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.