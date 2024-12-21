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Усик б'ється за свою країну: колишній чемпіон оцінив шанси українця на перемогу в реванші з Ф'юрі

Олексій Мурзак — 21 грудня 2024, 21:55
Усик б'ється за свою країну: колишній чемпіон оцінив шанси українця на перемогу в реванші з Ф'юрі
Getty Images

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Леймон Брюстер висловився з приводу майбутнього реваншу між володарем титулів WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО ) і колишнім чемпіоном світу у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО), зазначивши, що шанси обох опонентів складають 50 на 50.

Його слова наводить Round Eight Boxing.

"Неважливо, що станеться в цьому бою, я просто хочу, щоб вони вийшли з поєдинку в здоров'ї, при своєму розумі. Я хочу, щоб вони обидва заробили гроші, і я просто хочу гарного бою, чудового бою. Я вважаю, вони обидва — дві відмінні особи.

Я знаю, що Усик б'ється за свою країну, як він і повинен. Я просто думаю, що це буде пекельний боїще. Я дійсно маю сказати, що шанси 50 на 50", – зазначив Брюстер.

Вже цієї ночі у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за пояси чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO.

На нашому сайті можна ознайомитися з онлайн-марафоном, який допоможе підготуватися до титульного поєдинку.

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