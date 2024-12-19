Бенавідес спрогнозував результат бою-реваншу Усик – Ф’юрі

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Давид Бенавідес (29-0, 24 КО) поділився думками щодо бою-реваншу Усик – Ф’юрі.

Слова боксера передає видання Fight News.

"

Усику просто необхідно дотримуватися свого плану на бій: боксувати, різати кути і заряджатися на лівий оверхенд. Я думаю, що якщо Тайсон Ф’юрі буде дисциплінованішим і не кривлятиметься, то бій вийде ближчим. Але я все одно вибираю Усика на всі сто відсотків", – заявив Бенавідес.