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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Бенавідес спрогнозував результат бою-реваншу Усик – Ф’юрі

Микита Павлів — 19 грудня 2024, 14:19
Бенавідес спрогнозував результат бою-реваншу Усик – Ф’юрі
Давид Бенавідес
ESPN

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Давид Бенавідес (29-0, 24 КО) поділився думками щодо бою-реваншу Усик – Ф’юрі.

Слова боксера передає видання Fight News.

"Усику просто необхідно дотримуватися свого плану на бій: боксувати, різати кути і заряджатися на лівий оверхенд. Я думаю, що якщо Тайсон Ф’юрі буде дисциплінованішим і не кривлятиметься, то бій вийде ближчим. Але я все одно вибираю Усика на всі сто відсотків", – заявив Бенавідес.

Нагадаємо, бій-реванш між чемпіоном світу за версіями WBC, IBO, WBA та WBO у хевівейті Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та колишнім володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) відбудеться у ніч на 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Раніше колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд назвав фаворита бою-реваншу Усик – Ф’юрі.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Давид Бенавідес

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