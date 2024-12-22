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Майже 600 тисяч доларів: стільки заробив Усик за кожен удар в бою проти Ф'юрі

Микола Дендак — 22 грудня 2024, 13:12
Майже 600 тисяч доларів: стільки заробив Усик за кожен удар в бою проти Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик
Пресслужба Riyadh Season

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) одноголосним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) та отримав за цей бій 104,5 млн доларів.

Українець викинув 423 ударів, з яких влучними було 179. Тобто в середньому за кожен викинутий удар Усику заплатили 583 799 доларів. А кожен точний удар приніс Олександру 247 045.

Для порівняння, у першому поєдинку Усик заробив 45 мільйонів та завдав 407 ударів (у середньому кожен удар обійшовся організаторам у 110 565). Різниця колосальна.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця роздільним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в хевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа, який після бою піднявся на ринг і запропонував Усику провести реванш – українець погодився.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Усик – Ф'юрі 2

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