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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Ексчемпіон світу розкритикував Дюбуа за вихід на ринг після бою Усик - Ф'юрі

Руслан Травкін — 23 грудня 2024, 12:31
Ексчемпіон світу розкритикував Дюбуа за вихід на ринг після бою Усик - Ф'юрі
Даніель Дюбуа
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Колишній чемпіон світу в напівлегкій та легкій вазі британець Карл Фремптон (26-1, 15 КО) незадоволений вчинком Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО). Британець відразу після бою Усик – Ф'юрі вийшов на ринг і запропонував Усику провести реванш.

Про це Фремптон сказав в ефірі TNT Sports Boxing.

"Розумію, що Дюбуа просто хотів проштовхнути цей бій. Але його дії виглядали трохи неповажно. По-перше, стосовно Фьюрі. По-друге, стосовно Усика. І по-третє, стосовно Паркера, з яким йому ще доведеться провести бій у лютому.

Тобто, мені не дуже сподобалися його дії, але я його розумію. Просто це був, скажімо, не мій стиль", – сказав Фремптон.

Нагадаємо, Олександр Усик (23-0, 14 КО) відповів ствердно на пропозицію Дюбуа. Промоутер Олександр Красюк вважає, що бій може не відбутися, оскільки для нього Джозеф Паркер є фаворитом у поєдинку з британцем.

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