Ексчемпіон світу розкритикував Дюбуа за вихід на ринг після бою Усик - Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в напівлегкій та легкій вазі британець Карл Фремптон (26-1, 15 КО) незадоволений вчинком Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО). Британець відразу після бою Усик – Ф'юрі вийшов на ринг і запропонував Усику провести реванш.

Про це Фремптон сказав в ефірі TNT Sports Boxing.

"Розумію, що Дюбуа просто хотів проштовхнути цей бій. Але його дії виглядали трохи неповажно. По-перше, стосовно Фьюрі. По-друге, стосовно Усика. І по-третє, стосовно Паркера, з яким йому ще доведеться провести бій у лютому.

Тобто, мені не дуже сподобалися його дії, але я його розумію. Просто це був, скажімо, не мій стиль", – сказав Фремптон.