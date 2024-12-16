Ф'юрі не впевнений, що його батько буде серед тренерів під час реваншу з Усиком

Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) не знає, чи з'явиться його батько Джон Ф'юрі у його куті рингу під час реваншу з Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Слова "Циганського короля" наводить talkSPORT.

"Я не знаю. Я не втягуюсь у все це л**но. Я просто йду в зал, тренуюся і б'юся, отримую гроші і йду додому. Це те, що я завжди робив", – сказав Тайсон.

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Цікаво, що деякі шанувальників боксу закликали колишнього дворазового чемпіона внести корективи напередодні реваншу.

Вони вказували на те, що Джон Ф'юрі під час першого бою кричав на тренера Шугар Хілла Стюарда, а також віддавав суперечливі накази.

Тайсон прямо відповів цим критикам у листопаді, заявивши, що "люди можуть мати свою думку, але не вони там б'ються".

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня у саудівському Ер-Ріяді.