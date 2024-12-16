Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Ф'юрі не впевнений, що його батько буде серед тренерів під час реваншу з Усиком

Олексій Погорелов — 16 грудня 2024, 00:08
Ф'юрі не впевнений, що його батько буде серед тренерів під час реваншу з Усиком
Тайсон та Джон Ф'юрі
Marca

Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) не знає, чи з'явиться його батько Джон Ф'юрі у його куті рингу під час реваншу з Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Слова "Циганського короля" наводить talkSPORT.

"Я не знаю. Я не втягуюсь у все це л**но. Я просто йду в зал, тренуюся і б'юся, отримую гроші і йду додому. Це те, що я завжди робив", – сказав Тайсон.
Читайте також :
Тренер назвав перевагу Усика над Ф'юрі в реванші

Цікаво, що деякі шанувальників боксу закликали колишнього дворазового чемпіона внести корективи напередодні реваншу.

Вони вказували на те, що Джон Ф'юрі під час першого бою кричав на тренера Шугар Хілла Стюарда, а також віддавав суперечливі накази.

Тайсон прямо відповів цим критикам у листопаді, заявивши, що "люди можуть мати свою думку, але не вони там б'ються".

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня у саудівському Ер-Ріяді.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Джон Ф'юрі Усик – Ф'юрі 2

Тайсон Ф'юрі

Тренер назвав перевагу Усика над Ф'юрі в реванші
I'm feel, I'm very feel! Туркі Аль-Шейх затролив Усика легендарними фразами українця
Льюїс пригадав свій бій проти Холіфілда і змінив прогноз на реванш Усик – Ф'юрі
Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі 2: онлайн-марафон бою
Усик – Ф'юрі 2: визначився розклад тижня напередодні бою-реваншу

Останні новини