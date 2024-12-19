Дюбуа: Переможе Ф'юрі, але я хотів би реванш з Усиком за звання абсолютного чемпіона

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа заявив, що він хоче провести бій за звання абсолютного чемпіона світу з тим, хто переможе у бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Про своє бажання 27-річний британець розповів в інтерв'ю talkSPORT.

"Звісно, я хочу битися з переможцем, я хочу битися за звання абсолютного чемпіона світу. Ось про що зараз йде мова, ось яка мета. Я на 100% упевнений, що переможу будь-кого з них. Настав мій час. У мене були взльоти й падіння, але я нова людина, людина майбутнього. Готовий битися за "абсолюта" та стати ним, вписати себе в історію", – сказав Дюбуа.

Боксер визнав, що, на його думку, переможе Ф'юрі. Проте він хотів би провести реванш з Усиком, щоб на кону стояли усі пояси.

"Я вже не той (яким був у бою з Усиком). Цей хлопець залишився позаду. Я розвинувся, я навчився на власних помилках, у мені горить вогонь. Я хотів би знову побитися з Усиком. Якщо він переможе, для мене це буде чудово. Я хочу отримати цей реванш. Але переможе той, хто переможе. Переможе найкращий боксер і я хочу побитися з ним за "абсолюта". Переможе той, хто більше цього хоче. Думаю, що це буде Ф'юрі, я хочу побачити, як він це робить. Але, як я сказав, я хочу реванш з Усиком. У будь-якому випадку це буде чудовий бій".

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа у серпні 2023 року, відправивши британця у нокаут у дев'ятому раунді.

Реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться у суботу, 21 грудня, в саудівському Ер-Ріяді.