Будь-яка реклама хороша: Дюбуа розповів, навіщо він вискочив на ринг до Усика після перемоги українця над Ф'юрі

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа пояснив причину того, що він не дав Олександру Усику спокійно відсвяткувати перемогу над Тайсоном Ф'юрі у реванші 21 грудня.

Про мотив свого вчинку 27-річний британець розповів в інтерв'ю BoxNation.

"Зрештою, це бокс, і будь-яка реклама – це хороша реклама. Якщо вони ненавидять це або їм подобається, тоді так. Я займаюся боксом досить довго, щоб зараз зрозуміти це. Справа не в тому, щоб все було по-твоєму і всі тебе любили, а в тому, щоб вони хотіли тебе бачити – це все, що має значення. Але врешті-решт, я хочу пройти через (Джозефа) Паркера, і тоді цей бій (з Усиком) буде затверджений. Вся справа в тому, щоб наробити шуму, і як чемпіон світу ти можеш обирати свою долю і шлях. Я просто хочу стати абсолютним чемпіоном світу, це мої наміри", – заявив Дюбуа.

Нагадаємо, що 26 серпня 2023 року Дюбуа програв Усику нокаутом у дев'ятому раунді. Тепер британець хоче отримати реванш.

Проте попереду в нього бій проти Джозефа Паркера. Їхня зустріч відбудеться в саудівському Ер-Ріяді 22 лютого.

Раніше Даніель Дюбуа зізнався, що не знає планів Олександра Усика, який навіть може потенційно завершити кар'єру та не дати йому такий бажаний реванш.