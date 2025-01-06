Дюбуа: Хтось знає, що буде робити Усик? Може він завершить кар'єру

Володар поясу IBF у суперважкій вазі Даніель Дюбуа (22–2, 21 КО) не знає про плани українського чемпіона за версіями WBA, WBO та IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Про це британець заявив порталу BoxNation напередодні його бою проти Джозефа Паркера (35–3, 23 КО).

"Хтось взагалі знає, що збирається робити Усик? Він може піти на пенсію. Тепер моя увага зосереджена на Паркері. Мені треба трохи пошуміти. Мені не важливо, що Паркер робитиме в рингу, я готовий до цього. Я збираюся його приспати.

Що б він не робив, я зроблю це набагато краще. Зараз я відчуваю, що можу переїхати Джозефа, як потяг. Потрібно розважатися на рингу. Мені зараз не потрібні легкі випробування. Мені потрібні найзапекліші хлопці – вони побачать мою кращу версію", – заявив Дюбуа.

Бій Даніеля Дюбуа та Джозефа Паркера відбудеться 22 лютого цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, що після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.