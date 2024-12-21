Це був дуже важкий час: дружина Ф'юрі прокоментувала підготовку Тайсона до реваншу з Усиком
Періс Ф'юрі розповіла про важкі часи підготовки Тайсона до реваншу із чемпіоном світу з боксу за версіями WBA, WBO та IBO Олександром Усиком.
Слова дружини британця наводить Talksport.
"Тайсон сам зробив цей вибір. Я повинна була лише підтримати його. Він відрізав себе від сім'ї на три місяці – це був дуже важкий час.
Він довів себе до дуже серйозного стану, дуже рішучого. Дуже сподіваюсь, що він отримає те, на що заслуговує.
Я не бачила його таким з часів реваншу проти Вайлдера. Це був останній раз, коли Тайсон був у такому стані", – розповіла Періс Ф'юрі.
Реванш між "Циганським королем" та Усиком відбудеться сьогодні вночі у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
Перший поєдинок між боксерами завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів.
Раніше Усик висловився про скандал із бородою Ф'юрі.