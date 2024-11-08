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Показали новий постер до реваншу Усик – Ф’юрі

Олексій Мурзак — 8 листопада 2024, 22:13
Показали новий постер до реваншу Усик – Ф’юрі
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик
Getty Images

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх опублікував новий постер до реваншу між чемпіоном WBA, WBC, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 KO).

Він показав його на своїй сторінці в соцмережі X.

"Усик готовий захищати свою корону, а Ф’юрі повернувся, щоб помститись. Другий бій між Усиком та Ф’юрі – ніч, яку ви не захочете пропустити", – написав Туркі Аль аш-Шейх.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

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