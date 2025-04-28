Зараз, можливо, Даніель кращий: Усик оцінив шанси перемогти Дюбуа в другому поєдинку

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) поділився думками про майбутній бій з володарем титулу IBF у надважкій вазі Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO), заявивши, що і вдруге переможе британця.

Про це український боксер сказав у коментарі talkSPORT.

"Даніель – жорсткий боєць. Він переміг Хрговича, Міллера, Джошуа – це чудово. Зараз, можливо, Даніель кращий. Але і я кращий.

Я буду занадто хорошим для нього 19 липня на Вемблі. Я вірю, що виграю. Я відчуваю. Я можу перемогти", – сказав Усик.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший поєдинок між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.