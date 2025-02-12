Усик – бос хевівейту: ексчемпіон світу пояснив, чому українець не буде битися проти Чісори

Колишній чемпіон світу в крузервейті (до 91,2 кг) Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) вважає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) не захоче боксувати з Дереком Чісорою (36-13, 23 КО), оскільки його земляк не має того рівня, щоб боротися за титули.

Про це Белью заявив у коментарі для TalkSport.

"Я просто думаю, що цей бій нічого не дасть Олександру Усику. Я вірю, що зараз він бос суперважкої ваги, тому для нього нічого не стоятиме на кону. Так що я не уявляю, що Усик повернеться до нього. Він не з тих, хто влаштовує реванші після боїв, в яких легко переміг, якщо тільки це не приносить величезну фінансову вигоду", – сказав Белью.

Зазначимо, що Усик здолав Белью нокаутом у 8 раунді в 2018 році, а Чісору переміг одноголосним рішенням суддів у 2020 році.

Нагадаємо, раніше Тоні говорив, що Дерек заслужив у своєму ювілейному 50-му бою отримати зіркового суперника.