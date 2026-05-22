Він небезпечний: Усик оцінив потенціал Верховена

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) оцінив бій проти кікбоксера Ріко Верховена.

Про це він розповів у коментарі DAZN Boxing.

Усик пояснив, завдяки чому йому вдається зберігати форму та прогресувати навіть у 39 років, попри тривалу паузу між боями

"Я не знаю. Це моя команда. Куба, Сергій. Це все моя команда. І моя родина. Але перше – це Бог. Бог дає мені сили кожного дня", – сказав він.

Український боксер високо оцінив потенціал Ріко Верховена перед їхнім протистоянням.

"Це небезпечний хлопець, розумієте, абсолютний чемпіон у крузервейті. Це хлопець, який володіє не тільки ногами, а й руками теж, це небезпечно. Знаєте, я щоразу повністю сфокусований, тому що він боєць. Я не розслабляюся типу: "О, це легкі гроші". Ні, він боєць, тому в мене стовідсоткова концентрація", – зазначив боксер.

Також Усик відповів на запитання про цінність своїх боїв, заявивши, що поєдинок з Ріко стане одним з останніх у його кар'єрі.

"Для мене мій бій – це задоволення, розумієте? Бо коли я їду в табір, моя підготовка – знаєте, це моє життя, адже я забезпечую свою родину, своїх дітей, свою дружину. І так, звісно, це один із моїх останніх боїв, бо, думаю, у мене залишилося три поєдинки. Це перший, потім ще два. І піду відпочивати", – заявив Усик.

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Олександра вважають беззаперечним фаворитом протистояння, однак британський супертяж Дерек Чісора пішов проти більшості, зробивши ставку на нідерландського кікбоксера.

