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Усик: Ф'юрі — це чиста вода, а Джошуа — спокійна вода

Станіслав Лисак — 6 червня, 00:49
Усик: Ф'юрі — це чиста вода, а Джошуа — спокійна вода

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) порівняв своїх колишніх суперників Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) та Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Слова українського чемпіона цитує журналіст Майкл Бенсон.

"Ентоні Джошуа — це класичний бокс. Жадібне пузо, мій друг Тайсон Ф'юрі, — послухайте, це як тиха вода і газована. Спокійна вода — це Ентоні Джошуа, чиста вода — це Тайсон Ф'юрі", — сказав Усик.

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Український боксер та Джошуа двічі билися у 2021 та 2022 році та двічі Олександри виявився сильнішим.

Ентоні Джошуа Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

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