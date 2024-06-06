Усик: Ф'юрі — це чиста вода, а Джошуа — спокійна вода

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) порівняв своїх колишніх суперників Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) та Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Слова українського чемпіона цитує журналіст Майкл Бенсон.

"Ентоні Джошуа — це класичний бокс. Жадібне пузо, мій друг Тайсон Ф'юрі, — послухайте, це як тиха вода і газована. Спокійна вода — це Ентоні Джошуа, чиста вода — це Тайсон Ф'юрі", — сказав Усик.

Oleksandr Usyk comparing Anthony Joshua and Tyson Fury: “Anthony Joshua is classic boxing. Greedy Belly my friend Tyson Fury - listen, it's like still water and sparkling. Still water is Anthony Joshua, sparkling water is Tyson Fury.” [3 Knockdown Rule] — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 5, 2024

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Український боксер та Джошуа двічі билися у 2021 та 2022 році та двічі Олександри виявився сильнішим.