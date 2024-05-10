Ломаченко — про бій з Камбососом: Для нього це війна, для мене це змагання

Ексчемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) вважає, що поєдинок проти колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО) за титул Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі є змаганням, а не війною.

Слова українського боксера напередодні бою цитує Boxing Scene.

"Я почуваюся чудово. Дякую за цю атмосферу. Я ціную австралійців, це чудові вболівальники. Вони розуміються на боксі. Ось чому вони тут. Це буде незабутній бій. Для нього це війна, для мене це змагання. У мене є ціль. Мені потрібен цей титул. Моєю мотивацією є цей титул, я хочу знову стати чемпіоном світу", — сказав Ломаченко.

Поєдинок Ломаченко — Камбосос відбудеться в австралійському Перті, вранці 12 травня. Орієнтовний початок о 8:00 за київським часом.

Наш сайт проводить онлайн-марафон чемпіонського бою, завершить який текстова трансляція.

Боксери провели відкрите тренування для представників ЗМІ та уболівальників.

Раніше відбулась битва поглядів. Українець та австралієць дивились один на одного понад 3 хвилини.