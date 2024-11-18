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Від удару РФ по Сумах постраждав український боксер

Руслан Травкін — 18 листопада 2024, 22:48
Від удару РФ по Сумах постраждав український боксер
Денис Корнєєв
Instagram d.korenev11

Український боксер Денис Коренев (13-0-1, 6 KO) постраждав унаслідок удару РФ по Сумах у неділю, 17 листопада.

Про це повідомила пресслужба Balu Fighting League Pro.

Вказано, що спортсмен отримав поранення. Відомо, що його дівчина перебуває у лікарні.

Унаслідок атаки загинуло 11 людей. Серед загиблих і майстер спорту зі спортивного орієнтування.

24-річний боксер останній бій провів у вересні цього року.

Нагадаємо, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Сумах збільшилася до 89 людей, з них 11 дітей.

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