Паркер: Збираюся перемогти Дюбуа, а далі – бій проти Усика

Новозеландський боксер Джозеф Паркер (35–3, 23 КО) збирається перемогти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), а потім боксувати з Олександром Усиком (23-0, 14 КО) за звання абсолютного чемпіона в надважкій вазі.

Про це він сказав Bigfightweekend.com.

"Ніколи не варто заглядати надто далеко вперед, але я збираюся відібрати титул чемпіона IBF у Дюбуа.

Далі треба битися з Усиком за звання абсолютного чемпіона, а потім помститися тим хлопцям, які колись мене здолали. Для мене це ідеальний сценарій, який я собі уявляю", – впевнений у своїх силах Паркер.