Паркер: Збираюся перемогти Дюбуа, а далі – бій проти Усика
Джозеф Паркер (ліворуч)
Новозеландський боксер Джозеф Паркер (35–3, 23 КО) збирається перемогти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), а потім боксувати з Олександром Усиком (23-0, 14 КО) за звання абсолютного чемпіона в надважкій вазі.
Про це він сказав Bigfightweekend.com.
"Ніколи не варто заглядати надто далеко вперед, але я збираюся відібрати титул чемпіона IBF у Дюбуа.
Далі треба битися з Усиком за звання абсолютного чемпіона, а потім помститися тим хлопцям, які колись мене здолали. Для мене це ідеальний сценарій, який я собі уявляю", – впевнений у своїх силах Паркер.
Наступним суперником Паркера буде Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО). Бій відбудеться 22 лютого цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
Нагадаємо, Френк Воррен назвав фаворита цього поєдинку.