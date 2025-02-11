Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Паркер: Збираюся перемогти Дюбуа, а далі – бій проти Усика

Руслан Травкін — 11 лютого 2025, 22:50
Паркер: Збираюся перемогти Дюбуа, а далі – бій проти Усика
Джозеф Паркер (ліворуч)
Instagram

Новозеландський боксер Джозеф Паркер (35–3, 23 КО) збирається перемогти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), а потім боксувати з Олександром Усиком (23-0, 14 КО) за звання абсолютного чемпіона в надважкій вазі.

Про це він сказав Bigfightweekend.com.

"Ніколи не варто заглядати надто далеко вперед, але я збираюся відібрати титул чемпіона IBF у Дюбуа.

Далі треба битися з Усиком за звання абсолютного чемпіона, а потім помститися тим хлопцям, які колись мене здолали. Для мене це ідеальний сценарій, який я собі уявляю", – впевнений у своїх силах Паркер.

Наступним суперником Паркера буде Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО). Бій відбудеться 22 лютого цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, Френк Воррен назвав фаворита цього поєдинку. 

Олександр Усик Джозеф Паркер Даніель Дюбуа

Олександр Усик

Колишній чемпіон світу: Усик – неймовірний боєць
Без Усика Велика Британія знову стане центром суперважкої ваги – Воррен
Воррен: Зараз Дюбуа може перемогти Усика
Бетмен проти Джокера: дружина Усика показала кастомні рукавиці на честь бою з Ф'юрі
Дядько Ф'юрі: Усик має чудовий боксерський інтелект

Останні новини