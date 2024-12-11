Це не бокс: Туркі – про бій Тайсона з Полом

Глава Генерального управління Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх засудив поєдинок Джейка Пола і легендарного Майка Тайсона.

Цитує Туркі Marca.

"Якщо він хоче бути справжнім боксером, йому потрібно брати участь у серйозних боях проти боксерів, а не ставитися до цього як до шоу. Це моя думка, тому що це шкодить боксу.

Я знаю, що це йому не подобається. Бокс – це не рукавички на 14 унцій, не раунди по 2 хвилини, не перемога над легендою, яка за віком годиться тобі в дідусі. Бокс – це не таке. Будь ласка, не називайте це боксом", – розповів Туркі.