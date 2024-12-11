Це не бокс: Туркі – про бій Тайсона з Полом
Глава Генерального управління Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх засудив поєдинок Джейка Пола і легендарного Майка Тайсона.
Цитує Туркі Marca.
"Якщо він хоче бути справжнім боксером, йому потрібно брати участь у серйозних боях проти боксерів, а не ставитися до цього як до шоу. Це моя думка, тому що це шкодить боксу.
Я знаю, що це йому не подобається. Бокс – це не рукавички на 14 унцій, не раунди по 2 хвилини, не перемога над легендою, яка за віком годиться тобі в дідусі. Бокс – це не таке. Будь ласка, не називайте це боксом", – розповів Туркі.
У ніч на 16 листопада на стадіоні AT&T в Арлінгтоні (США) 58-річний колишній абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Майк Тайсон (50-7, 44 КО) зазнав поразки в бою з 27-річним YouTube-блогером Джейком Полом (11-1, 7 КО).
Бій завершився одноголосним рішення суддів на користь Пола (80:72, 79:73, 79:73).