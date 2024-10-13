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Аль-Шейх не погодився з рішенням суддів віддати перемогу Бетербієву у бою проти Бівола

Руслан Травкін — 13 жовтня, 08:53
Аль-Шейх не погодився з рішенням суддів віддати перемогу Бетербієву у бою проти Бівола
Туркі Аль-Шейх
Getty images

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх вважає, що киргизстанський боксер Дмитро Бівол (23-1, 12 КО) мав перемагати Артура Бетербієва (21-0, 20 КО).

Його слова наводить Everything Boxing.

"Думаю, що це був один із найкращих боїв за останні 20 років. Але, як на мене, результат не був справедливим.

Ці два бійці – вони мені як брати. Але я вважаю, що Бівол виграв на 2 раунди більше. Не знаю, чому такий результат.

Я спробую провести і організувати реванш. Якщо вони його приймуть, ми це зробимо", – сказав Туркі.

Нагадаємо, непереможні боксери зійшлися у поєдинку за за беззаперечний титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг) за версіями The Ring, WBC, IBF і WBO.

Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів 115:113, 116:112, 114:114. Зазначимо, що Бетербієв уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.

Бокс Артур Бетербієв Туркі аль Аш-Шейх Дмитро Бівол

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