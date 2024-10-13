Аль-Шейх не погодився з рішенням суддів віддати перемогу Бетербієву у бою проти Бівола

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх вважає, що киргизстанський боксер Дмитро Бівол (23-1, 12 КО) мав перемагати Артура Бетербієва (21-0, 20 КО).

Його слова наводить Everything Boxing.

"Думаю, що це був один із найкращих боїв за останні 20 років. Але, як на мене, результат не був справедливим.

Ці два бійці – вони мені як брати. Але я вважаю, що Бівол виграв на 2 раунди більше. Не знаю, чому такий результат.



Я спробую провести і організувати реванш. Якщо вони його приймуть, ми це зробимо", – сказав Туркі.