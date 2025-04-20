Три нокдауни: непереможний Сміт одноголосним рішенням переміг Жермена

Вчора, 19 квітня, у Шеффілді англієць Далтон Сміт (18-0, 13 КО) переміг канадця Матьє Жермена (26-3-1, 11 КО).

Судді одноголосно визнали Далтона переможцем.

Перший нокдаун відбувся вже в другому раунді. Після цього Сміт методично збільшував перевагу.

Особливо йому вдалися "чемпіонські" раунди, де Жермен ще двічі побував на канвасі рингу.

Бокс

Далтон Сміт (Велика Британія) – Матьє Жермен (Канада) UD 12 (119:105, 119:105, 117:107)

Dalton Smith DROPS Mathieu Germain!! 😳#SmithGermain | LIVE NOW on DAZN pic.twitter.com/OcX3SIgSO0 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 19, 2025

Dalton Smith KNOCKS DOWN Mathieu Germain AGAIN!! 😱#SmithGermain | LIVE NOW on DAZN pic.twitter.com/AvLCERiTte — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 19, 2025

Mathieu Germain DOWN for a THIRD time!! 😬#SmithGermain | LIVE NOW on DAZN pic.twitter.com/XhUpCEX4tK — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 19, 2025

Нагадаємо, ессчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) нокаутував американця Ентоні Голлавея (9-7-4, 7 КО).