Три нокдауни: непереможний Сміт одноголосним рішенням переміг Жермена
Далтон Сміт
DAZN
Вчора, 19 квітня, у Шеффілді англієць Далтон Сміт (18-0, 13 КО) переміг канадця Матьє Жермена (26-3-1, 11 КО).
Судді одноголосно визнали Далтона переможцем.
Перший нокдаун відбувся вже в другому раунді. Після цього Сміт методично збільшував перевагу.
Особливо йому вдалися "чемпіонські" раунди, де Жермен ще двічі побував на канвасі рингу.
Бокс
Далтон Сміт (Велика Британія) – Матьє Жермен (Канада) UD 12 (119:105, 119:105, 117:107)
Нагадаємо, ессчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) нокаутував американця Ентоні Голлавея (9-7-4, 7 КО).