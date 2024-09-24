Він був під гіпнозом: Тренер Дюбуа відреагував на поразку Джошуа

Тренер Даніеля Дюбуа Дон Чарльз вважає, що Ентоні Джошуа під час бою з його підопічним не був схожий сам на себе.

Цитує тренера talkSPORT.

"Моїм обов’язком є ​​стежити за своїм хлопцем, але я дуже добре знаю Ентоні Джошуа. І коли я подивився на ринг, я побачив людину, яка виглядала так, ніби була в трансі. Він виглядав так, ніби перебував під гіпнозом, ніби його загіпнозували. Я досвідчений, я можу помітити такі речі. Тоді я подумав: "Ти наш", бо не впізнав людину, яку знаю. Він був під гіпнозом", – сказав Чарльз.

Нагадаємо, Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

Для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).