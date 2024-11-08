Тренер Вайлдера пояснив, чому боксер програв Чжилею та Паркеру

Тренер Малік Скотт, який тренує Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 КО), пояснив, чому його підопічний поступився Джозефу Паркету та Чжану Чжилею в останніх матчах.

Його слова цитує Boxingscene.com.

"Я не знаю, що сталося, але Деонтей просто не зміг натиснути на курок. Зрештою, він просто людина. Він вийшов туди, старався щосили.

Іноді річ у суперниках. Люди не люблять це визнавати. Вони вважають за краще говорити, що винен Деонтей чи я, але це принижує заслуги наших суперників та їхніх команд.

Чи повинен Деонтей був виграти ці бої? Безумовно, але це бокс у надважкій вазі. У цій ваговій категорії всяке трапляється. Іноді все йде не за планом, але ми повинні віддавати належне своїм суперникам, а також працювати над собою, щоб повернутися краще та сильніше", – сказав Скотт.