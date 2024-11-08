Ф'юрі порадив колишньому чемпіону світу завершити кар'єру
Наступний суперник Олександра Усика (22-0, 14 КО) Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24) закликав Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 КО) обдумати завершення кар'єри.
Його слова цитує P4P.
"Чесно кажучи, я б хотів, щоб бідолашний та старий Деонтей пішов з боксу. Коли я переміг Вайлдера, у нього був рекорд 44-0 з 43 нокаутами. Він нокаутував кожного, з ким коли-небудь зустрічався.
Очевидно, що три бої він програв мені (перший бій закінчився внічию – прим.). Ми забрали багато років життя один в одного. Ця війна, яка закінчилася нокаутом в одинадцятому раунді, вона забрала багато сил, і ти не можеш відновитися після таких боїв. Між мною та Вайлдером у нашій трилогії було десять нокдаунів.
Навіть коли він повернувся і провів пару боїв проти Паркера та Чжана, він – лише тінь своєї колишньої слави. Єдине, що залишилося від Деонтея – це його ім'я. Тому я хотів би, щоб він точно пішов на пенсію, поки він не завдав собі шкоди", – сказав Тайсон.
Нагадаємо, Вайлдер програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.