Ф'юрі порадив колишньому чемпіону світу завершити кар'єру

Наступний суперник Олександра Усика (22-0, 14 КО) Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24) закликав Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 КО) обдумати завершення кар'єри.

Його слова цитує P4P.

"Чесно кажучи, я б хотів, щоб бідолашний та старий Деонтей пішов з боксу. Коли я переміг Вайлдера, у нього був рекорд 44-0 з 43 нокаутами. Він нокаутував кожного, з ким коли-небудь зустрічався.

Очевидно, що три бої він програв мені (перший бій закінчився внічию – прим.). Ми забрали багато років життя один в одного. Ця війна, яка закінчилася нокаутом в одинадцятому раунді, вона забрала багато сил, і ти не можеш відновитися після таких боїв. Між мною та Вайлдером у нашій трилогії було десять нокдаунів.

Навіть коли він повернувся і провів пару боїв проти Паркера та Чжана, він – лише тінь своєї колишньої слави. Єдине, що залишилося від Деонтея – це його ім'я. Тому я хотів би, щоб він точно пішов на пенсію, поки він не завдав собі шкоди", – сказав Тайсон.