Тренер Ф'юрі зізнався, що сказав Тайсону в кінці бою з Усиком

Енді Лі, тренер британського боксера хевівейту Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO), розповів, що в кінці бою з володарем титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 KO) пояснював Циганському королю, що він програє за очками.

Про це Лі зізнався у інтерв'ю BoxNation.

"У кутку все було гаразд. Там не було хаосу. У кутку стояв батько, і Джон говорив багато хороших речей. Він давав хороші поради, але він також виходив з точки зору батька, який спостерігає за своїм сином у бою.

Потім у вас є Шугар Хілл, який завжди є головним голосом у кутку, до якого Тайсон прислухається в будь-якому випадку. У них є свої жаргонні фрази і речі, над якими вони працюють у спортзалі, які вони знають, тому Тайсон розуміє, що говорить Шугар, а Шугар знає Тайсона. Тайсон розуміє, що говорить Шугар, навіть якщо ніхто інший не розуміє, з точки зору фраз, які він використовує.

Я сказав, що 11-й раунд, 12-й раунд, ти маєш виграти останні два раунди. Я повинен був сказати це, оскільки знав, що Тайсон був у поганому стані. Я не впевнений, що всі знали, але мені сказали, що він програвав. Я сказав: "Ти програєш, ти повинен виграти. Я повинен був це сказати", – сказав Лі.

Відзначимо, що вболівальники висловлювали своє занепокоєння кількістю людей, які підказували Ф'юрі у кутку.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії, в першому українець переміг розділеним рішенням суддів. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.



