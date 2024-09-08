Тренер Дюбуа: Усик — це винятковий боксер, він геній

Тренер чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (21-2, 20 КО) Дон Чарльз поділився думками щодо реваншу Олександра Усика (22-0, 14 КО) проти Тайсона Ф'юрі (34−1−1, 24 КО). Він назвав українця генієм.

Його слова передає Frank Warren's Queensberry Promotions.

"Скажу без упередженості й суто з боксу — Усик був успішним у першому протистоянні. Він винятковий боксер, це навіть не обговорюється. Геній!

Як я думаю пройде другий бій проти Ф'юрі? Я вірю в те, що Тайсон виправить помилки, тому що в деяких моментах протягом того бою він працював за інерцією. Щось трапилося. Я можу назвати це самовдоволенням, але я не знаю, тільки він може сказати вам, де він зняв ногу з педалі газу. Насправді він може сказати, що був щасливчиком, що бій не зупинили в 9 раунді. Деякі рефері втрутилися б і зупинили бій, і ніхто б не сперечався, навіть Ф'юрі.

Але, цей був близький поєдинок, якщо виключити цей дев'ятий раунд. Йому дозволили залишитися в бою, і він протримався 12 раундів, він це все виконав", — сказав фахівець.