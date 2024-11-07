Промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі Френк Воррен назвав свою п'ятірку найкращих боксерів усіх часів.

Про це повідомив Daznboxing в Instagram.

Воррен не став згадувати свого клієнта, а також його найближчого суперника українця Олександра Усика.

"Мухаммед Алі, Шугар Рей Леонард, Шугар Рей Робінсон, Ларрі Голмс, Карлос Монсон", – перерахував промоутер компанії Queensberry.

Раніше ще один відомий британський промоутер Едді Гірн назвав свою п’ятірку найкращих чинних боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P), де на перше місце поставив українського чемпіона Олександра Усика.