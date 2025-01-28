Белью назвав переможця бою Усик VS праймовий Льюїс

Колишній чемпіон світу в крузервейті (до 91,2 кг) Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) вважає, що Олександру Усику (23-0, 14 КО) було б важко перемогти праймового Леннокса Льюїса (41-2-1, 32 КО).

Про це він сказав у коментарі для Figthlens.

"Мені було б важко поставити Усика вище за Леннокса Льюїса. Леннокс мав прекрасну техніку. У нього був великий Емануель Стюард у його кутку. Не те щоб він би його прорахував, я думаю, він був би просто надто неймовірним, тому що Леннокс був першим з епохи гігантів, Леннокс був дійсно першим великим хлопцем", – сказав Белью.

Нагадаємо, Тоні бився з Олександром Усиком у листопаді 2018 року. Українець поступово збільшував свою перевагу над британцем і зумів нокаутувати його у восьмому раунді.

Зазначимо, що сам Льюїс називав тактику, яка допомогла б йому перемогти Усика.