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Белью назвав переможця бою Усик VS праймовий Льюїс

Руслан Травкін — 28 січня 2025, 19:36
Белью назвав переможця бою Усик VS праймовий Льюїс
Леннокс Льюїс та Олександр Усик
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Колишній чемпіон світу в крузервейті (до 91,2 кг) Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) вважає, що Олександру Усику (23-0, 14 КО) було б важко перемогти праймового Леннокса Льюїса (41-2-1, 32 КО).

Про це він сказав у коментарі для Figthlens.

"Мені було б важко поставити Усика вище за Леннокса Льюїса. Леннокс мав прекрасну техніку. У нього був великий Емануель Стюард у його кутку.

Не те щоб він би його прорахував, я думаю, він був би просто надто неймовірним, тому що Леннокс був першим з епохи гігантів, Леннокс був дійсно першим великим хлопцем", – сказав Белью.

Нагадаємо, Тоні бився з Олександром Усиком у листопаді 2018 року. Українець поступово збільшував свою перевагу над британцем і зумів нокаутувати його у восьмому раунді.

Зазначимо, що сам Льюїс називав тактику, яка допомогла б йому перемогти Усика. 

Олександр Усик Леннокс Льюїс Тоні Белью

Олександр Усик

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