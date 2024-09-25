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Белюю: Усі хочуть побачити бій Джошуа з Ф'юрі

Олександр Булава — 25 вересня, 13:39
Белюю: Усі хочуть побачити бій Джошуа з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Тоні Белью вважає, що британському боксеру Ентоні Джошуа не слід завершувати кар’єру після поразки від Даніеля Дюбуа, адже його чекає ще бій з Тайсоном Ф'юрі.

Цитує Белью BadLeftHook.

"Ніколи не можна сказати, що боксер вже ні на що не здатен. Тайсон Ф’юрі – справді хороший боєць, і йому просто не пощастило зустріти одного з найкращих бійців, яких коли-небудь бачив світ – Олександра Усика.

Сказати, що він має завершити кар'єру після поразки, було б дуже, дуже жорстоко. Якщо він знову програє Усику, а я думаю, що він програє, чи означає це, що ми не хочемо бачити його бій з Ентоні

Джошуа? На мою думку, це той бій, який усі хочуть побачити. Це величезний бій для Великої Британії та для світу надважкого боксу", – сказав Белью.

Нагадаємо, 34-річний британський боксер тричі побував у нокдауні в поєдинку з Дюбуа, а у 5-му раунді був відправлений у нокаут. Згідно зі статистикою CompuBox, ЕйДжей пропустив 79 ударів, 49 з них – силові.

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

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