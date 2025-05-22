Колишній суперник Усика назвав фактори, які роблять українця найкращим боксером сучасності

Колишній британський боксер Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) похвалив Олександра Усика (23-0, 14 КО). Він вважає, що українець є найкращим боксером світу станом на зараз.

Про це Белью сказав у коментарі для Figthlens.

"Усик – найкращий боєць світу. Для мене він номер один у Р4Р.

Чому? Він розумний, з'являється у несподіваних місцях. Він каже речі, на які ти не очікуєш. Він людина із незалежною думкою, він аномалія. Ніхто не зробив того, що він зробив.

Ніхто раніше не бачив того, що він зробив. Ніхто не може пояснити, як ця людина побила такого високого бійця (Тайсона Ф'юрі – прим.). І він не просто побив його, він майже нокаутував його.

Він просто пресував бійця, який був на 20-30 кг важчий і набагато вищий, він давив його весь бій. Ми не знаємо, як він це робить, але ж робить", – сказав Белью.