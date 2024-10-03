Колишній чемпіон світу: Усик – крутий, для Ф'юрі реванш буде складним

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі американець Тімоті Бредлі (33-1-2, 13 КО) поділився очікуваннями від реваншу Усик – Ф'юрі.

Його слова цитує ProBox.

"Для нокауту в реванші ми можемо побачити більшого й важчого Фʼюрі, як це було в бою з Вайлдером. Тайсон був дуже важким, навалювався на Деонтея і розніс його.

Тайсон може стати таким у другому поєдинку з Усиком, тому що Олександр його прорахував. У нього це не займає багато часу. Подивіться на його реванш з Ентоні Джошуа. Коли вони билися вдруге, Усик добре виступив, все ще мав чудовий вигляд і влучав по Ей Джею частіше, ніж у першому бою.

Фʼюрі буде націлений на нокаут. Але Усик – крутий хлопець, і для Тайсона це знову буде складний бій", – сказав Бредлі.