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Не було плану на бій: Цзю – пояснив, чому програв Фундорі

Руслан Травкін — 1 червня 2025, 15:18
Не було плану на бій: Цзю – пояснив, чому програв Фундорі
Менні Пак'яо та Тім Цзю
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Австралійський боксер Тім Цзю (24-2, 17 КО) пояснив, чому програв Себастьяну Фундорі (22-1-1, 14 KO) у першому поєдинку. Боксер зізнався, що втратив самоконтроль.

Про це Цзю сказав у коментарі для FightHype.

"У тому бою я просто збожеволів. Цілком відключився. З 3-го по 8-й раунди я не думав. Не думав, як пристосуватися і таке інше. Для мене це було наче битвою за виживання.

Я хотів тільки одне показати, що в мене хоробре серце. Показати, на що я можу. Жодного плану на бій. Жодних спроб боксувати так, як зручно мені", – заявив Цзю.

Останнім поєдинком Цзю був бій проти росіянина Бахрама Муртазалієва, де австралійський боксер програв технічним нокаутом у третьому раунді. Австралієць декілька разів падав на настил рингу.

Після четвертого нокдауну він зміг піднятися, але після цього перебував лише в обороні, що і змусило його кут викинути білий рушник.

Для Цзю це була друга поразка поспіль. У березні 2024 року він поступився роздільним рішенням суддів Себастьяну Фундорі.

Бокс Фундора Тім Цзю

Тім Цзю

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