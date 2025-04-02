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Кроуфорд розповів, чому не вважає Пакьяо легендарним боксером

Руслан Травкін — 2 квітня 2025, 14:05
Кроуфорд розповів, чому не вважає Пакьяо легендарним боксером
Теренс Кроуфорд
Getty images

Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) не хоче вважати філіппінця Менні Пакьяо (62-8-2, 39 КО) легендарним боксером.

Про це він розповів під час подкасту з бійцями UFC Камару Усманом та Генрі Сехудо.

"Йому немає місця у моєму списку. І є причина. І ви маєте знати цю причину. Так, Менні – один із найталановитіших бійців свого покоління. Але він відмовився здавати кров на аналізи перед боєм проти Мейвезера.

Флойд наполягав на цьому. А він не хотів. А коли нарешті погодився, то з того часу в нього в активі не було жодної дострокової перемоги. Слухайте, це знають усі. Міць – останнє, що йде у бійця з віком. Боєць втрачає швидкість, атлетизм, але міць залишається при ньому. Погляньте хоча б на приклад Джорджа Формана", – сказав Кроуфорд.

Менні програв Мейвезеру одноголосним рішенням суддів у 2015 році.

Нагадаємо, Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Бокс Менні Пак'яо Теренс Кроуфорд

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