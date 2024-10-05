Ф'юрі розповів, чи буде робити зміни в команді перед реваншем з Усиком

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) розповів, що в його команді не буде змін перед реваншем проти чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Британський боксер заявив про це в інтерв'ю, присвяченому промоушену відеоігри Undisputed.

"У мене мало часу. Я знаю, що маю робити, нічого радикального. Люди можуть сказати, що я хочу змінити тренера, або звинувачуватиму в усьому тренера з фізичної підготовки, або кухаря, або сусідську мишу. Буде та сама команда, все те саме. Я знаю, що я повинен робити.

Я думав, що минулого разу виграв бій. Я боксую все своє життя і спостерігаю за боксом всю свою кар'єру. Я віддаю Усику восьмий, дев'ятий і десятий раунди. Дев'ятий раунд був 10:8. Очевидно, судді бачили це трохи по-іншому, деякі з них – по-іншому. Один з них віддав мені перемогу. Ось що це було. Це було настільки близький бій, наскільки це можливо, – сказав Тайсон.

Бій-реванш між Ф’юрі та Усиком відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. На кону стоятимуть титули чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO в надважкій вазі.

Раніше Ф'юрі назвав найскладнішого суперника за кар'єру.