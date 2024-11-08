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Ф'юрі назвав головну мотивацію на реванш з Усиком

Руслан Травкін — 8 листопада 2024, 10:13
Ф'юрі назвав головну мотивацію на реванш з Усиком
Тайсон Ф'юрі
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Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) зізнався, що бажання помститися буде його головною мотивацію на реванш проти Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це він сказав в інтерв'ю для подкасту Kamaru&Henry.

"Я з нетерпінням чекаю на цей бій. Той поєдинок, який у нас був у травні, був рівним протистоянням. Він виграв роздільним рішенням, тож усе могло піти в будь-який бік.

У мене всередині вогонь горить ще сильніше. Я хочу пройти туди й повернути свої титули. Потрібно розуміти, що я прагну помсти", – сказав Фʼюрі.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Усик – Ф'юрі 2

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