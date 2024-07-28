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Оце легенда: Ф'юрі — про перемогу Чісори над Джойсом

Олександр Булава — 28 липня, 10:55
Оце легенда: Ф'юрі — про перемогу Чісори над Джойсом

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі відреагував на перемогу Дерека Чісори (35-13, 23 КО) у поєдинку проти Джо Джойса (16-3, 15 КО).

Про це Тайсон розповів в Instagram.

"Оце легенда! Старий Дерек Чісора! Я так радий за нього, так пишаюся ним і тим, яким служителем британського боксу він був протягом багатьох років. Він провів так багато боїв і так часто розважав усіх нас.

Який спосіб піти — з розмахом! Благослови тебе Бог, Дерек Чісора, я вітаю тебе, ти — мужик. Благослови тебе Бог, всього тобі найкращого, люблю тебе", — сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, Чісора переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Для 40-річного Дерека це був останній бій у професійній кар'єрі.

Бокс Тайсон Ф'юрі Дерек Чісора

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