Оце легенда: Ф'юрі — про перемогу Чісори над Джойсом

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі відреагував на перемогу Дерека Чісори (35-13, 23 КО) у поєдинку проти Джо Джойса (16-3, 15 КО).

Про це Тайсон розповів в Instagram.

"Оце легенда! Старий Дерек Чісора! Я так радий за нього, так пишаюся ним і тим, яким служителем британського боксу він був протягом багатьох років. Він провів так багато боїв і так часто розважав усіх нас.

Який спосіб піти — з розмахом! Благослови тебе Бог, Дерек Чісора, я вітаю тебе, ти — мужик. Благослови тебе Бог, всього тобі найкращого, люблю тебе", — сказав Ф'юрі.