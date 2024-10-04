Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Ф'юрі: Бій із Джошуа обов'язково відбудеться

Микола Дендак — 4 жовтня, 19:53
Ф'юрі: Бій із Джошуа обов'язково відбудеться
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) розповів, що він обов'язково проведе бій проти Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Про це боксер заявив на YouTube-каналі "Undisputed".

"Джошуа знає, що він це отримає. Навіть якщо нам буде по 50 років, він повинен битися зі мною. Від цього нікуди не втекти, він не може втекти від мене. Навіть якщо нам буде 50, ми все одно розпродамо Уемблі", – сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, наступний бій "Циганський король" проведе проти чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО). Він відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. На кону стоятимуть пояси WBC, WBA, WBO в надважкій вазі.

Що ж стосується Джошуа, то він нещодавно провів бій проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO), у якому тричі побував у нокдауні, а у 5-му раунді був відправлений у нокаут.

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

Ентоні Джошуа

Гірн дав черговий коментар щодо можливого реваншу Джошуа – Дюбуа
Є люди, які заслуговують на це більше: Фроч про реванш Дюбуа – Джошуа
Конор дав пораду Джошуа на потенційний реванш із Дюбуа
Це буде для нього кошмаром: Чжилей - про бій з Дюбуа
Усик назвав головні помилки Джошуа в поєдинку з Дюбуа

Останні новини