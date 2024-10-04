Ф'юрі: Бій із Джошуа обов'язково відбудеться

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) розповів, що він обов'язково проведе бій проти Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Про це боксер заявив на YouTube-каналі "Undisputed".

"Джошуа знає, що він це отримає. Навіть якщо нам буде по 50 років, він повинен битися зі мною. Від цього нікуди не втекти, він не може втекти від мене. Навіть якщо нам буде 50, ми все одно розпродамо Уемблі", – сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, наступний бій "Циганський король" проведе проти чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО). Він відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. На кону стоятимуть пояси WBC, WBA, WBO в надважкій вазі.

Що ж стосується Джошуа, то він нещодавно провів бій проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO), у якому тричі побував у нокдауні, а у 5-му раунді був відправлений у нокаут.