Ф'юрі назвав умову поєдинку з Джошуа
Колишній чемпіон у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі назвав умову для бою проти Ентоні Джошуа.
Цитує британського боксера SecondSout.
"Мій промоутер сказав: "Коли ти поб’єш Усика, ти знову будеш на вершині".
Я відповів: "Ні, має бути третій бій". Немає сенсу зараз розглядати інші варіанти. Після перемоги у другому поєдинку, у нас рахунок буде 1:1, тому має бути третій поєдинок. Ось що я шукатиму після реваншу з Усиком.
Коли ця місія буде завершена, у лютому чи березні, я поб’юся з переможцем реваншу Дюбуа – Джошуа", – заявив Ф'юрі.
Нагадаємо, бій Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.
У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.