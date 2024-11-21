Ф'юрі назвав умову поєдинку з Джошуа

Колишній чемпіон у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі назвав умову для бою проти Ентоні Джошуа.

Цитує британського боксера SecondSout.

"Мій промоутер сказав: "Коли ти поб’єш Усика, ти знову будеш на вершині".

Я відповів: "Ні, має бути третій бій". Немає сенсу зараз розглядати інші варіанти. Після перемоги у другому поєдинку, у нас рахунок буде 1:1, тому має бути третій поєдинок. Ось що я шукатиму після реваншу з Усиком.

Коли ця місія буде завершена, у лютому чи березні, я поб’юся з переможцем реваншу Дюбуа – Джошуа", – заявив Ф'юрі.