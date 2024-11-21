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Ф'юрі назвав умову поєдинку з Джошуа

Олександр Булава — 21 листопада 2024, 17:30
Ф'юрі назвав умову поєдинку з Джошуа
Тайсон Ф'юрі
Instagra/tysonfury

Колишній чемпіон у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі назвав умову для бою проти Ентоні Джошуа.

Цитує британського боксера SecondSout.

"Мій промоутер сказав: "Коли ти поб’єш Усика, ти знову будеш на вершині".

Я відповів: "Ні, має бути третій бій". Немає сенсу зараз розглядати інші варіанти. Після перемоги у другому поєдинку, у нас рахунок буде 1:1, тому має бути третій поєдинок. Ось що я шукатиму після реваншу з Усиком.

Коли ця місія буде завершена, у лютому чи березні, я поб’юся з переможцем реваншу Дюбуа – Джошуа", – заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, бій Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

Ентоні Джошуа Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа

Ентоні Джошуа

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