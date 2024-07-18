IBF виключила Ф’юрі з рейтингу: відома причина

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі був виключений з рейтингу бійців надважкої ваги за версією IBF.

Про це повідомляє talkSPORT.

Це сталося через те, що Олександр Усик звільнив титул IBF на користь бою між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Якщо Ф’юрі переоможе українця в реванші, то зможе знову претендувати на пояс IBF.

Втім, на цей момент "Циганського короля" в рейтингу замінив узбецький проспект Баходир Жалолов. Він розташувався на 13 позиції.

Нагадаємо, напередодні промоутер Ф’юрі повідомив, коли Тайсон відновить серйозні тренування та почне готуватися до реваншу з Усиком.