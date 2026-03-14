Танкевич: "У Хижняка немає часового коридору, питання щодо майбутнього Усика-промоутера поки відкрите"

21 березня олімпійський чемпіон Олександр Хижняк проведе дебютний поєдинок у професійному боксі.

Засновник проєкту Tanksport Василь Танкевич вважає, що мінімальною точкою реалізації на професійному рингу для Олександра Хижняка буде завоювання чемпіонського титулу.

– Пане Василю, якими бачите перспективи Олександра Хижняка в профі-боксі, чи зможе він хоча б наблизитись до результатів свого промоутера й тезки Усика чи братів Кличків?

– Порівнювати професійну кар'єру Хижняка з кар'єрами Усика чи братів Кличків – не зовсім коректно. Це різні стартові точки кар'єри.

Усик перейшов у профі у 26 років, Клички – ще раніше. Хижняк же в професійному боксі стартує в 30. Тому повторити масштаб кар'єри Кличків чи Усика банально складно з погляду календаря. Щоб пройти шлях від дебюту до домінування в дивізіоні, потрібні роки.

У Хижняка такого часово́го коридору просто немає. Тим більше, що він, наскільки я розумію, буде поєднувати професійну кар'єру з аматорською – принаймні до Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі-2028.

Кар'єра "Танка" на профі-ринзі від самого початку повинна бути максимально концентрованою. І його дебютний суперник – 28-річний колумбієць Вілмер Барон (8-13-1, 6 КО) – певною мірою підтверджує, що багато часу для розкачки не буде.

Якщо говорити про критерій успіху, то для боксера аматорського рівня Хижняка мінімальною точкою реалізації в професіоналах має бути завоювання повноцінного чемпіонського титулу. Це і буде справжнім маркером успіху. Навіть без десятирічного домінування, яке ми бачили у Кличків чи в Усика.

– Хижняк запізнився з переходом в професійний бокс?

– Я б не став саме так розставляти акценти. Хижняк не "запізнився" у класичному сенсі. Полтавець просто максимально реалізував себе в аматорському боксі. А якщо за два роки здобуде рекордну для українського боксу третю олімпійську медаль – поготів.

Якщо подивитися на історію, боксерів, які переходили в профі після 30 і будували там справді великі кар'єри, небагато. Один із найвідоміших прикладів – Ласло Папп. Триразовий олімпійський чемпіон теж пізно прийшов у професіонали (в 31), але навіть він, попри серію перемог і статус одного з найкращих європейських боксерів свого часу, так і не отримав можливості поборотися за чемпіонський титул. Щоправда, через політичні обмеження угорською владою.

Для Хижняка ключове: наскільки правильно буде вибудувана його траєкторія. Якщо команда одразу поведе його до серйозних суперників і титульних можливостей, то навіть у цьому віці він може встигнути зробити вагому професійну кар'єру.

– Чи зможе Усик-промоутер досягти в професійному боксі такого ж визнання, як і в спортивній кар'єрі?

– Усик як боксер – це вже історична величина, один з найкращих в історії свого виду спорту. Проте у промоутерському бізнесі визначальними є не спортивні заслуги, а мережа зв'язків і фінансові можливості.

Сьогодні цей ринок переживає дуже турбулентний період. Саудівські гроші кардинально змінюють баланс сил, з'являються нові центри впливу, а традиційна система версій і промоутерів поступово втрачає монополію на великі події. Паралельно формується новий гравець – Zuffa Boxing, який відкрито говорить про бажання перебудувати архітектуру професійного боксу.

У такій ситуації кар'єра Усика-промоутера залежатиме не стільки від його імені, скільки від того, в яку саме систему координат він інтегрується. Якщо він зможе вибудувати партнерства з впливовими людьми ринку і знайти правильні платформи для своїх боксерів, тоді його промоутерський проєкт може отримати серйозну вагу.

Відповідь на це питання, по суті, відкрита. Усик має достатньо авторитету, щоб почати цей шлях із сильної позиції. Багато залежатиме від того, з ким він буде грати в одній команді.

Максим Розенко, Чемпіон