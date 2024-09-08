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Понад 1000 гривень: трансляція бою Джошуа — Дюбуа для українців буде платною

Олександр Булава — 8 вересня, 19:37
Понад 1000 гривень: трансляція бою Джошуа — Дюбуа для українців буде платною
Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа
Getty Images

Бій між бій між колишнім чемпіоном у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) та володарем поясу IBF Даніеля Дюбуа (21-2, 20 KO) на території України транслюватиме платформа DAZN.

Про це повідомив Туркі Аль-Шейх.

Подивитися поєдинок можна буде за 1189 гривень (820 грн сам бій + 369 грн вартість підписки на сервіс).

Джошуа та Дюбуа проведуть бій 21 вересня на стадіоні "Вемблі". Напередодні стало відомо, що український боксер Олександр Усик відвідає цей поєдинок. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.

Бокс Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа

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