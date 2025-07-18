Олівер назвав найнебезпечніші раунди для Усика в поєдинку з Дюбуа
Колишній британський боксер Спенсер Олівер вважає, що володарю титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) необхідно завершити бій з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) у перших шести раундах, інакше українець отримає перевагу.
Цитує боксера GGBET.
Олівер назвав Усика одним із найкращих бійців в історії боксу завдяки його унікальному вмінню контролювати ринг.
"Усик – видатний боєць нашого часу, і його запам’ятають як одного з найкращих у цілому поколінні, одного з найвидатніших за всю історію боксу. Але особисто я трохи схиляюсь до Дюбуа. Тут усе питання у моменті, у правильному часі — і, можливо, це саме час Даніеля. Хоча, чесно кажучи, я можу прокинутися в неділю вранці й побачити, що Олександр Усик повністю розібрав його по частинах — і подумаю: "Та що я взагалі собі думав?" Бо Усик – справді великий.
Олександр Усик чудово контролює ринг. Він змушує суперника працювати тоді, коли той цього не хоче, виснажує його. Власне, саме це й сталося у першому бою: Усик змусив Дюбуа працювати занадто рано — в першій половині бою — і в другій половині Дюбуа просто "видихався".
Усик – майстер. Він геній. Його боксерський інтелект, вміння читати ринг – це просто щось неймовірне. Саме це й виділяє його серед інших.
До речі, якщо Дюбуа хоче виграти цей бій, він має зробити це у перших шести раундах. Інакше, я думаю, Усик забере перемогу", – сказав Олівер.
Зауважимо, що британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.
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Окрім Олександра Усика в межах вечора боксу змагатимуться ще два українці. Спочатку Владислав Сіренко протистоятиме Соломону Дакресу, а потім у андеркарді Даніель Лапін вийде в ринг з Льюїсом Едмондсоном.
Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже завтра, а саме в ніч з 19 на 20 липня.