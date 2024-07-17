Менеджер Ф'юрі заявив, що британець не вважає бій проти Усика важким

Менеджер Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) Спенсер Браун сказав, що британець не вважає бій проти Олександра Усика (22-0, 14 KO) важким.

Зробив він це на Youtube-каналі Eze Talks Sports.

"Я не думаю, що цей бій здавався йому важким. Після поєдинку у Ф'юрі було кілька синців, але він буквально не думав, що це важкий бій. Йому треба внести правки, можливо щось зробити інакше, але це був близький бій. Тому потрібні лише дрібні корективи.

Не знаю, як щодо інших моментів, тому що я не тренер з боксу, але можу сказати вам, що Тайсон кращим та швидшим ніж у першому поєдинку. Можливо, він шкодує про те, що грався на ринзі. Я не знаю, про що він шкодує, але Тайсон дуже впевнений у наступному бою", — сказав Браун.