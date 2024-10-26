Спаринг-партнер Ф'юрі та Усика висловився про майбутній реванш боксерів

Суперважковаговик Девід Аллен (23-6-2, 18 КО), який проводив спаринги з Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) та Олександром Усиком (22-0, 14 КО) вважає, що у реванші британець здолає свого українського опонента.

Його слова передає Secondsout.

"Я думаю, що Ф'юрі переможе. Я з ними спарингував, з обома боксував, Тайсон найкращий боєць, з яким я коли-небудь виходив на ринг. Він найкращий боєць, з яким я коли-небудь був у спортзалі. Він особливий. Усик теж, але він замалий. Ф'юрі повинен був виграти перший бій. Якщо він виправить декілька речей, він зупинить Усика", – сказав Аллен.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.