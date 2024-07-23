Сосновський: Олімпіаду неможливо порівняти з чимось іншим

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський вважає, що Олімпійські ігри неможливо порівняти з іншими змаганнями.

Про це він заявив на Youtube-каналі Тайк Майсон.

"Можливо, ти багато чув інтерв’ю з інших видів спорту. Навіть у свій час колись Сергій Назарович Бубка казав, що Олімпіада — вона не порівнюється ні з чим. Він був тоді семиразовим чемпіоном світу, а Олімпійським чемпіоном лише раз. На Ігри потрібно налаштовуватись, їхати, віддавати все, що ти вмієш і робити все, щоб отримати медаль", — сказав фахівець.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Дмитро не зможе поїхати на Олімпіаду-2024, через проблеми з кількістю акредитацій.

Зазначимо, що в боксі на Іграх-2024 Україну представлять Айдер Абдураїмов, Дмитро Ловчинський та Олександр Хижняк. Олімпіада у Франції відбудеться з 26 липня до 11 серпня.