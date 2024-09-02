Сондерс назвав фаворита реваншу Усик — Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Біллі Джо Сондерс вважає, що Тайсон Ф'юрі (34−1−1, 24 КО) зможе перемогти володаря титулів WBC, WBA та WBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Його слова передає Talksport.

"Тайсон Ф'юрі, він може перемогти Усика тричі за одну ніч за допомогою одного простого ігрового плану. Це дуже, дуже просто, як його перемогти. Ви повинні використовувати свій розмір. Ви повинні використовувати свої фізичні переваги. Кожну вашу рису потрібно використати з цією людиною на повну силу.

Я знаю, що є багато спекуляцій щодо девʼятого раунду, але Тайсон не впав і продовжував битися. Я не виправдовую його, але я знаю, що відбувалося в таборі, а що ні", — сказав Сондерс.