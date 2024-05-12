Сіренко засудив мовчання Ломаченка щодо війни в Україні

Український надважковаговик Владислав Сіренко (20-0, 17 КО) засудив мовчазну позицію Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) щодо російсько-української війни після перемоги над Джорджем Камбососом (21-3, 10 КО).

Про це Владислав сказав у коментарі Tribuna.com.

"Чому Василь знову нічого не сказав про ситуацію в Україні одразу після бою? Для мене також це є дуже незрозумілою ситуацією — чому спортсмен такого ґатунку ніколи не висловлює свою позицію та слова підтримки.

Чи вплине це на моє ставлення до нього? Уже ні. Я свою думку та ставлення до нього змінив ще раніше", - сказав Сіренко.

Після бою Ломаченко традиційно звернувся до Бога, а також висловив подяку команді суперника, в якій були "представники російської школи боксу".

Згодом боксер опублікував допис у Facebook.